Рютте та Трамп обговорили "низку проблем глобальної безпеки, з якими стикається Альянс".

Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

За її інформацією, напередодні, 22 листопада, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з обраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Палм-Біч, штат Флорида.

Зазначається, що Рютте та Трамп обговорили “низку проблем глобальної безпеки, з якими стикається Альянс”.

Генеральний секретар та його команда також зустрілися з конгресменом Майком Волцем та членами групи Національної безпеки обраного президента Сполучених Штатів.

Інших деталей переговорів у НАТО не повідомили.

22 листопада видання De Telegraaf написало, що Рютте полетів на урядовому літаку Нідерландів до обраного президента США Дональда Трампа у Флориду.

До цього AFP із посиланням на дипломатів написало, що 26 листопада НАТО і Україна проведуть екстрену зустріч у Брюсселі з приводу запуску Росією експериментальної ракети середньої дальності по Дніпру 21 листопада. Пізніше інформацію підтвердив глава МЗС України Андрій Сибіга.