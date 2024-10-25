Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час саміту БРІКС у Казані заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що вторгнення Росії в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі ООН.

У повідомленні зазначається, що це Гутерріш засудив дії Росії під час особистої бесіди з Путіним. Це сталося після його виступу на саміті, де він закликав до “справедливого миру” в Україні.

Генсек також наголосив на важливості відновлення свободи судноплавства в Чорному морі для забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки, і закликав до продовження переговорів у цьому напрямку. Однак, офіційні переговори з цього питання не ведуться з літа 2023 року, коли Росія вийшла з “зернової угоди”.