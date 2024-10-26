Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що на саміті БРІКС, який днями проходив у Казані, він закликав до забезпечення справедливого миру в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X у п’ятницю, 25 жовтня.

“На сесії я закликав до справедливого миру в Україні відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї. Я підкреслив, що ми повинні скрізь підтримувати цінності Статуту ООН, верховенство права та принципи суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності держав”, – йдеться у дописі Гутерреша.

Також він зазначив, що на полях саміту провів зустрічі з деякими главами держав та урядів. Зокрема, генсек ООН прокоментував зустріч з російським президентом Володимиром Путіним.

“Під час зустрічі з президентом Путіним я наголосив, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права, і повторив тези, які я озвучив на засіданні Саміту. Я також наголосив на своїй рішучій підтримці укладення угоди про безпечне судноплавство в Чорному морі, що є важливим для глобальної продовольчої безпеки”, – додав він.

Нагадаємо, саміт БРІКС проходив в Казані 22-24 жовтня. Захід відвідали лідери понад 20 країн, зокрема глава Китаю Сі Цзіньпін, прем’єр Індії Нарендра Моді, президент ПАР Сиріл Рамафоса, президент Туреччини Реджеп Ердоган, лідери нових членів БРІКС – Ірану, Єгипту, ОАЕ та Ефіопії.