Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш включив Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) до переліку порушників прав дітей в умовах конфлікту. До чорного списку організації додано й палестинські угруповання ХАМАС та Палестинський ісламський джихад.

Про це пише CNN.

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан висловив обурення рішенням ООН у відеозаписі, на якому він телефонує зі свого офісу, імовірно, чиновнику ООН. У відео Ердан назвав ЦАХАЛ “найморальнішою армією у світі” та заявив, що “єдиний, хто сьогодні занесений до чорного списку, — це генеральний секретар, чиї рішення з початку війни й навіть раніше винагороджують терористів та стимулюють їх використовувати дітей для терористичних актів”.

Представник генсека Стефан Дюжаррик назвав “шокуючим і неприйнятним” те, що Ердан опублікував приватну розмову, зазначивши, що за 24 роки служби в ООН він ніколи не бачив подібного.

Включення Ізраїлю до “чорного” списку ООН відбулося після восьми місяців війни у Секторі Гази, під час якої, за даними Міністерства охорони здоров’я анклаву, загинуло понад 550 дітей.

До так званого чорного списку ООН раніше входили такі країни, як Саудівська Аравія, Афганістан, Демократична Республіка Конго, Судан, Сирія та Ємен. У 2023 році до цього ж списку включили й Російську Федерацію.