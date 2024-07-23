Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш напередодні Олімпійських ігор 2024 року у Парижі закликав «усіх» до перемир’я.

Про це йдеться у його відеозверненні, яке опублікував Міжнародний олімпійський комітет.

Зазначається, що це послання транслюватиметься на церемонії відкриття Олімпіади. У ньому генсек ООН наголосив на «силі спорту», яка, за його словами, може «принести надію» та «об’єднати людей». Він додав, що ці ідеали, які лежать в основі Олімпійського руху та Олімпійських ігор, є «також ідеалами ООН».

«У дусі олімпійського перемир’я я закликаю всіх скласти зброю. Будуйте мости. Виховувати солідарність. І прагніть до кінцевої мети: миру для всіх», — закликав Гуттереш, не назвавши конкретних країн чи політиків.

Ще у квітні президент Франції Емманюель Макрон висловлював сподівання, що під час Олімпійських ігор-2024 вдасться досягти «олімпійського перемир’я» в Україні та Секторі Гази.