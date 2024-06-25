Про це інформує Парламентська асамблея Ради Європи.

Ален Берсе був обраний генеральним секретарем Ради Європи на 5-річний термін. Він заявив, що головним пріоритетом є Україна, оскільки це не лише країна, але й народ, про якого треба піклуватися.

Берсе також планує розширити діяльність Ради Європи щодо підтримки України на рівні Парламентської асамблеї та Комітету міністрів. Він обіцяє швидко діяти щодо компенсацій та захисту України. Ален Берсе здобув 114 голосів підтримки під час голосування, перемігши інших кандидатів.