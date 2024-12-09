Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Також зазначається, що українські військовослужбовці учора знешкодили 18 бойових броньованих машин та 3 артсистеми.
Окрім того, було знищено 22 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 24 одиниці автомобільної техніки та 1 одиницю спецтехніки.
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