Протягом минулої доби, 8 грудня, ліквідовано ще 1220 російських військовослужбовців за добу. Загальні втрати армії РФ складають близько 754590 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також зазначається, що українські військовослужбовці учора знешкодили 18 бойових броньованих машин та 3 артсистеми.

Окрім того, було знищено 22 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 24 одиниці автомобільної техніки та 1 одиницю спецтехніки.