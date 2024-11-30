Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу втрати противника орієнтовно склали:
- танків ‒ 9463 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19355 (+12) од,
- артилерійських систем – 20909 (+23) од,
- РСЗВ – 1253 (+2) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19792 (+42),
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 30431 (+72) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3617 (+2).
Нагадаємо, за даними міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, у жовтні середньодобові втрати Росії на війні в Україні досягли нового максимуму – 1 354 особи за добу. Загалом впродовж минулого місяця росіяни втратили у боях 41 980 осіб.
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