Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 560 290 (+1200) осіб,
  • танків ‒ 8214 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15 826 (+15) од,
  • артилерійських систем – 15 324 (+62) од,
  • РСЗВ – 1119 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 892 (+2) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 148 (+41),
  • крилаті ракети ‒ 2398 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20 623 (+85) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2569 (+3) од.