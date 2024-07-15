Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 560 290 (+1200) осіб,
- танків ‒ 8214 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15 826 (+15) од,
- артилерійських систем – 15 324 (+62) од,
- РСЗВ – 1119 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 892 (+2) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 148 (+41),
- крилаті ракети ‒ 2398 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 623 (+85) од,
- спеціальна техніка ‒ 2569 (+3) од.