Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, згідно з повідомленням, орієнтовні втрати противника становлять:

  • особового складу — близько 521830 (+980) осіб,
  • танків — 7911 (+9) од,
  • бойових броньованих машин — 15187 (+11) од,
  • артилерійських систем — 13736 (+46) од,
  • РСЗВ — 1099 (+0) од,
  • засоби ППО — 844 (+2) од,
  • літаків — 359 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11042 (+19),
  • крилаті ракети — 2280 (+2),
  • кораблі /катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18736 (+60) од,
  • спеціальна техніка — 2290 (+2)