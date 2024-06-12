Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Зокрема, згідно з повідомленням, орієнтовні втрати противника становлять:
- особового складу — близько 521830 (+980) осіб,
- танків — 7911 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 15187 (+11) од,
- артилерійських систем — 13736 (+46) од,
- РСЗВ — 1099 (+0) од,
- засоби ППО — 844 (+2) од,
- літаків — 359 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11042 (+19),
- крилаті ракети — 2280 (+2),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18736 (+60) од,
- спеціальна техніка — 2290 (+2)