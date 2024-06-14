Цієї доби, 14 червня, на фронті вже сталося 71 бойове зіткнення, 24 з них відбулися на Покровському напрямку.

Про це ідеться в оперативній інформації станом на 19:00 14 червня на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до дев’яти, вісім атак українські воїни успішно відбили, ще одна – триває в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку відбулося сім бойових зіткнень,ворог і далі тисне в районах Греківки та Невського – продовжуються два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку за день відбито три спроби загарбників покращити тактичне положення поблизу Роздолівки.

Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. З початку доби тут нараховується уже 24 бойові зіткнення. 14 атак українські воїни відбили, десять – ще тривають. Бойові дії зараз точаться у районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Сокола і Новопокровського.

Загальна кількість атак на Курахівському напрямку зросла до 15. Сили оборони України успішно відбили 12 штурмових дій російських загарбників. Поблизу Красногорівки і Костянтинівки ворог не полишає надії покращити тактичне положення. Діє за підтримки броньованої техніки. Зазнає втрат.

За сьогодні, попередньо, Сили оборони вже поранили 60 та ліквідували 36 загарбників. Знищено два ворожі танки, бойову броньовану машину, два автомобілі і наземну станцію управління БпЛА. Пошкоджено три автомобілі і чотири танки росіян.

На решті напрямків – без особливих змін.