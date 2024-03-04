Начальник штабу оборони Франції генерал Тьєррі Буркхард за кілька тижнів до заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправлення військ в Україну звертався до союзників по НАТО з пропозицією розглянути такий варіант. Однак партнери категорично відкинули ймовірність направлення своїх військових в Україну.

Про це заявив колишній посол США в НАТО Іво Даалдер у колонці для Politico

За його словами, у листі Буркхарда йшлося про ініціативу створити коаліцію країн, які готові надіслати свої війська Україні, зокрема, для укомплектування оборонних систем, навчання ЗСУ, проведення кібероперацій і розмінування.

“Жоден воєначальник не надішле такого роду листа без чіткої підтримки з боку вищого політичного керівництва своєї країни. І кожен союзник, як мені сказали, відреагував розлюченим “якого біса?”, – пише Даалдер.

Попри це, Макрон все ж озвучив таку можливість після саміту в Парижі, присвяченого Україні. Він не виключив відправлення військ в Україну, щоб Росія не змогла виграти війну.

“Захід повинен розглянути всі варіанти, зокрема раніше виключені. Однак робити це слід тихо, за зачиненими дверима. Скидання риторичних бомб демонструє відсутність серйозності та підриває справу”, – резюмував Даалдер, згадавши відсутність підтримки України з боку США через розбіжності в Конгресі. Країни НАТО “ясно дали зрозуміти, що їхньою відповіддю є рішуче ні”, – наголосив він.

26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Про свій намір не відправляти війська до України заявили США, Німеччина, Швеція, Чехія, Польща, Бельгія, Іспанія та Італія. Та інші країни НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що “планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає”.

Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.