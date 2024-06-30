Ситуація в районах бойових дій залишається складною, кількість ворожих атак на лінії зіткнення досягла 73, зокрема на Покровському напрямку армія РФ намагалася атакувати 23 рази, бої тривають у районах Воздвиженки, Новоселівки Першої та Сокола.

Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 13:00 30 червня.

«Наразі загальна кількість ворожих атак на лінії бойового зіткнення досягла 73. Найбільшу активність ворог проявляє на Покровському напрямку. Ситуація в районах бойових дій залишається складною, втім контролюється Силами оборони України», – йдеться в повідомленні.

На Харківському напрямку без суттєвих змін. Ворог застосовує авіацію та бомбардував КАБами райони населених пунктів Вовчанськ та Стариця (з напрямку Шебекіно, Бєлгородська обл., РФ), та Гур’їв Козачок на півночі Харківщини.

На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири ворожі атаки, одна з яких, у районі Піщаного, ще триває.

На Лиманському напрямку боєзіткнення відбуваються в районі Макіївки та Торського. Від початку доби армія РФ уже чотири рази намагалася просунутися на цьому напрямку.

На Сіверському напрямку тривають бої в районі Спірного та Верхньокам’янського. Кількість штурмових дій ворога зросла до шести.

На Краматорському напрямку російські загарбники атакують у районах Часового Яру та Кліщіївки. Від початку доби вже відбулося п’ять штурмових дій.

На Торецькому напрямку армія РФ проявляє активність у районі Торецька, Північного та Південного. Загалом ворог намагався п’ять разів потіснити українських захисників, одне боєзіткнення ще триває.

На Покровському напрямку спостерігається найбільша активність ворога. З початку доби російські війська вже 23 рази намагалися атакувати, тривають боєзіткнення в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої та Сокола.

На Курахівському напрямку від початку доби російські загарбники намагалися покращити своє положення вже 15 разів. Наразі штурмові дії ворог не проводить.

На Времівському напрямку точаться бої в районах Костянтинівки та Макарівки, ще три атаки з початку доби вже відбито.

На Оріхівському напрямку за сьогодні відбулося три боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводить, завдав ракетного удару та бомбардував КАБами позиції українських військ.

За даними Генштабу, на решті напрямків обстановка особливих змін не зазнала.