Учора, 10 грудня, зафіксовано 208 бойових зіткнень на фронті. Більшість атак ворога відбулося на двох напрямках — Покровському та Курахівському.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За уточненими даними, противник завдав два ракетних удари по українських позиціях та населених пунктах, використовуючи три ракети, а також здійснив 22 авіаудари, скинувши 42 КАБи. Крім того, росіяни здійснили понад 3,5 тисячі обстрілів, зокрема 111 із реактивних систем залпового вогню, та використали близько 1600 дронів-камікадзе для атак на українські об’єкти.

“За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три склади з боєприпасами та один район зосередження особового складу російських загарбників”, — йдеться у повідомленні.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог сім штурмував у районах населених пунктів Вовчанська, Липців та Стариці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося одинадцять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Глушківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка, Зарічне, Терни, Торське та у напрямках Дружелюбівки, Чернещини.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік Торецька, Щербинівки та Диліївки. Одне боєзіткнення в Торецьку ще триває.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новотроїцьке, Пушкіне, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Піщане, Покровськ та Шевченко.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 45 атак позицій наших військ поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Дачне та Дальнє.

На Времівському напрямку противник здійснив 16 наступальних дій в бік позицій українських підрозділів у районах Веселого Гаю, Костянтинопільського, Розливу, Трудового, Новодарівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки.

На Оріхівському напрямках противник сім разів атакував в районах Новоандріївки та П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку російські загарбники намагалися штурмувати позиції наших підрозділів п’ять разів, успіху ці дії їм не принесли.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 22 атаки російських загарбників. Ще одне боєзіткнення триває.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.