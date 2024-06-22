На фронті від початку доби відбулося вже 121 бойове зіткнення з російськими загарбниками, 38 з них - на Покровському напрямку.

Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про ситуацію станом на 19:00 суботи, 22 червня.

На Харківщині чотирма керованими авіаційними бомбами ворожа авіація атакувала Веселе, ще по одному КАБу росіяни скинули на Вовчанськ, Лісне та Липці.

Росіяни двічі намагалия атакувати в районі Вовчанська, один штурм українські захисники відбили, ще один бій – триває.

На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали 14 штурмів росіян біля Синьківки, Степової Новоселівки, Андріївки, М’ясожарівки, Стельмахівки та Піщаного. На даний час там тривають ще три боєзіткнення.

Вісім ворожих атак не мали успіху поблизу населених пунктів Терни та Невське на Лиманському напрямку.

На Краматорському напрямку росіяни чотири рази намагалися вибити Сили оборони із займаних позицій поблизу Іванівського, Григорівки та Нового. Три атаки українські воїни відбили, одна – ще триває.

На Торецькому напрямку кількість штурмів загарбників збільшилась до 14. Підрозділи Сил оборони відбили вісім штурмових дій загарбників, шість атак ще продовжуються.

На Покровському напрямку від початку доби ворог 38 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. Успіху не мали 27 штурмів агресора, ще 11 ворожих атак – тривають.

Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Від початку дня ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Загальна кількість атак тут зросла до 14, з яких вісім відбито та шість ще тривають.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.