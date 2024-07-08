На фронті минулої доби було зафіксовано 141 бойове зіткнення з російськими військами.

Про це ідеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил Украни у Фейсбуці про ситуацію станом на 8:00 понеділка, 8 липня.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут сталося п’ять бойових зіткнень у районах Липців, Стариці, Глибокого і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбили усі російські штурмові дії біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного і Стельмахівки.

На Лиманському напрямку відбиті 16 ворожих атак у районах Невського, Греківки, Макіївки, Тернів, а також Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три штурмові дії поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили п’ять спроб росіян прорвати оборону в районах Калинівки, Григорівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять безуспішних атак неподалік Північного і Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 52 штурмові дії у районах Нью-Йорка, Прогреса, Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового, Лозуватського, Новоселівки Першої та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Там армія РФ 19 разів намагалась прорвати оборону.

На Времівському напрямку ворог здійснив 10 штурмів у районі Водяного, Костянтинівки й Макарівки.

На Оріхівському напрямку сталось п’ять бойових зіткнень у районах Малої Токмачки і Роботиного.

На Придніпровському напрямку загарбники і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Чотири атаки росіян успіху не мали.

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка – без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями росіяни зберігають військову присутність, здійснюють обстріли населених пунктів зі своєї території, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.