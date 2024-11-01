За минулу добу російські війська провели 170 штурмових атак на позиції Сил оборони України, зосереджуючись на Курахівському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

Зазначається, що протягом минулої доби російські війська здійснили масовані атаки на позиції українських підрозділів та цивільні об’єкти, завдавши три ракетні удари із застосуванням семи ракет та здійснивши 57 авіаударів, під час яких було скинуто 108 керованих авіабомб і 1366 дронів-камікадзе.

Окрім цього, зафіксовано 4241 артилерійський обстріл, з яких 160 — з реактивних систем залпового вогню.

Авіаудари здійснювались у кількох областях України, зокрема поблизу Харкова, Варварівки, Козачої Лопані, Берестового, Катеринівки, Успенівки, Костянтинопольського, Великої Новосілки, Роздольного, Курахового, Антонівки, Улакли, Юрківки, Таврійського, Малої Токмачки та Козацького.

За даними Генерального штабу, українські ракетні війська і артилерія Сил оборони знищили одну ракетну установку противника та дев’ять районів скупчення живої сили та техніки окупантів. Бої на різних напрямках тривають з високою інтенсивністю.

На Харківському напрямку українські захисники відбили три штурми росіян у районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів, а на Куп’янському напрямку відбулися 15 атак неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого.

На Лиманському напрямку російські війська здійснили 21 штурм, намагаючись просунутись поблизу Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі. Один бій зафіксовано на Краматорському напрямку поблизу Часового Яру, три атаки — біля Торецька на Торецькому напрямку.

Найінтенсивніші бойові дії тривали на Покровському напрямку, де українські воїни відбили 35 атак у районах Променя, Лисівки та Вишневого. Ще 60 атак з боку противника зафіксовано на Курахівському напрямку поблизу Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Острівського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки.

На Времівському напрямку російські війська здійснили п’ять штурмів у районах Богоявленки та Трудового, застосовуючи штурмову і бомбардувальну авіацію. На Оріхівському напрямку зафіксовано дві атаки на напрямку Новоданилівки, які закінчилися втратами для противника.

На Придніпровському напрямку зафіксовано чотири невдалі спроби штурму українських позицій, а на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російських військ не виявлено. Водночас на кордоні з Чернігівською та Сумською областями тривають артилерійські та авіаційні обстріли з території Росії.

Окрім того, в Курській області російська авіація здійснила 21 удар із застосуванням 33 керованих авіабомб по власній території, продовжуючи операцію, яку проводить Україна.

Втрати російських військ за минулу добу склали 1460 осіб, знищено шість танків, 20 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, одну РСЗВ, 25 дронів оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 77 транспортних засобів та дев’ять одиниць спеціальної техніки.