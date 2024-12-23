За минулу добу, 22 грудня, українські військові знешкодили 1990 російських окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, українські військовослужбовці ліквідували 6 танків, 15 бойових броньованих машини та 29 артсистем.

Окрім того, вдалося знищити 55 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 67 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки.