Генштаб: На Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Усі спроби російських окупантів просунутися зустрічають запеклий спротив українських захисників», – йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку станом на 17.00 тривають бої. Кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Підрозділи Збройних сил проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ. Розпочалось бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця. Загальні втрати ворога становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння та військової техніки.

На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 7, на Сіверському напрямку – до 14, на Краматорському напрямку – до 31, на Покровському напрямку – до 31.

На Торецькому, Куп’янському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському ситуація без змін, контролюється українськими підрозділами.