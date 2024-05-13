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Генштаб: На Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25

Оперативна інформація станом на 17.00 13.05.2024 щодо російського вторгнення.

Понеділок, 13 травня 2024, 18:53

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Усі спроби російських окупантів просунутися зустрічають запеклий спротив українських захисників», – йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку станом на 17.00 тривають бої. Кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Підрозділи Збройних сил проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ. Розпочалось бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця. Загальні втрати ворога становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння та військової техніки.

На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 7, на Сіверському напрямку – до 14, на Краматорському напрямку – до 31, на Покровському напрямку – до 31.

На Торецькому, Куп’янському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському ситуація без змін, контролюється українськими підрозділами.

Теги: Генштаб ЗСУ, російська агресія, російсько-українська війна, Су-25

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