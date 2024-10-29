За минулу добу на фронті відбулося 149 бойових зіткнень. Зокрема, більше третини з них припадає на Курахівський напрямок.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

“За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 93 авіаударів, зокрема скинув 67 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4800 обстрілів, з них 148 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень більше 1600 дронів-камікадзе”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали одного удару по району зосередження особового складу і ОВТ противника, пункту управління, складу боєприпасів, трьом РЛС та три удари по інших важливих об’єктах.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулося 4 ініційовані ворогом бойові зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла 13. Сили оборони відбивали атаки в районах Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника в районах Греківки, Зарічного, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець три спроби РФ прорвати оборону українських військ у районах Часового Яру та Ступочок Донецької області.

Зазначається, що один раз ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку, діючи в районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку українські захисники минулої доби відбивали 31 атаку в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Вишневого.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Зоряного, Максимільянівки, Новодмитрівки, Катеринівки та Антонівки — там окупанти минулої доби 48 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку противник здійснив 12 спроб захопити українські позиції неподалік Богоявленки та Новоукраїнки Донецької області.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили дві безуспішні наступальні дії, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка — без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань росіян не було виявлено.

Також активних наступальних дій минулої доби противник не проводив на Сіверському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями РФ зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність, обстрілює територію, застосовує дрони-камікадзе та керовані авіабомби для ударів з повітря.

Окрім цього, Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області. За наявною інформацією військових, ворог за минулу добу завдав по своїй території 37 авіаційних ударів із застосуванням 54 керованих авіаційних бомб.

“Наші воїни продовжують активними діями виснажувати бойовий потенціал ворога, зокрема й під час операції в Курській області РФ”, — йдеться у повідомленні.