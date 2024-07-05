З початку доби ворог продовжує посилювати наступальні дії на Лиманському та Покровському напрямках. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту у від початку доби зросла до 84.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що два ворожих штурми відбито поблизу Глибокого на Харківському напрямку. На Куп’янському напрямку також відбито два штурми.

На Лиманському напрямку за день російська армія здійснила 17 атак на позиції українців.

На Краматорському напрямку — три безуспішні штурми, на Торецькому напрямку — 9.

“На Покровському напрямку відбулась найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 29 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій в районах Калинового, Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Нетайлового”, — повідомили в Генштабі.

На Курахівському напрямку українські захисники відбили шість атак окупаційної армії, на Времівському напрямку – три ворожих штурми у бік Костянтинівки, та два — біля Водяного.