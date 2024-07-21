На фронті минулої доби були зафіксовані 172 бойові зіткнення з російськими військами.

Про це ідеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці про ситуацію станом на 8:00 неділі, 21 липня.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом сталося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах Вовчанська і Глибокого.

На Куп’янському напрямку армія РФ 13 разів атакувала позиції українських підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії біля семи різних населених пунктів. Основні зусилля загарбники прикладали у районах Берестового і Стельмахівки.

На Лиманському напрямку були відбиті 11 ворожих атак неподалік Невського, Макіївки та у бік Лозової.

На Сіверському напрямку Сили оборони також відбили 11 штурмових дій, поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку були зупинені 20 спроб російської армії прорвати оборону, зокрема в районах Часового Яру, де сталась понад половина із цих боєзіткнень, а також Кліщіївки, Калинівки та Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 10 атак неподалік Північного, Залізного і Нью-Йорка.

На Покровському напрямку відбиті 52 штурмові та наступальні дії росіян. Російська армія концентрувала зусилля в районах Новоолександрівки і Прогреса, де провела 16 та 17 атак відповідно. Окрім того, спроби загарбників просуватись вперед були зупинені неподалік Воздвиженки, Лозуватського, Новоселівки Першої, Яснобродівки і Карлівки Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Там війська РФ 15 разів намагались прорвати оборону.

На Времівському напрямку армія РФ здійснила шість штурмів неподалік Костянтинівки та Старомайорського Донецької області.

На Оріхівському напрямку – сім бойових зіткнень у районах Малої Токмачки, Щербаків та Новоданилівки. Ворог випустив понад 50 некерованих авіаракет у бік Кам’янського та Лобкового.

На Придніпровському напрямку були відбиті 11 атак на лівобережжі Дніпра.

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями росіяни зберігають військову присутність, обстрілюють населені пункти зі своєї території, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність.