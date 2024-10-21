Упродовж минулої доби на фронті сталося 197 бойових зіткнень між українськими військовими та російськими окупантами. На різних напрямках українські сили мужньо відбивали атаки противника.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Противник активно застосовував різноманітну зброю: було завдано три ракетних удари, випущено шість ракет, 78 авіаударів, скинуто 135 керованих авіабомб. Водночас окупанти здійснили понад 4 тисячі артилерійських обстрілів, з яких 136 із реактивних систем залпового вогню, а також використали 1424 дрони-камікадзе.

Найбільш інтенсивні авіаудари прийшлися на Харківський, Донецький та Запорізький напрямки, зокрема в районах таких населених пунктів як Харків, Вовчанськ, Сіверськ, Торецьк, Селидове, Мала Токмачка та інші.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку противник чотири рази проводив безуспішні наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла дванадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 20 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки, Новосадового, Тернів, Зарічного та Серебрянського лісництва.

Одну атаку неподалік Івано-Дар’ївки відбито Силами оборони на Сіверському напрямку.

Дві спроби загарбників просунутись уперед поблизу Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована.

Ворог п’ять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.

46 атак, таку кількість за минулу добу відбито нашими захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Михайлівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Сухий Яр. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Селидового та Променя, де відбулось відповідно 22 та 9 боєзіткнень.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. У районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Курахівка, Костянтинівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне окупанти 59 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Одинадцять атак противника зупинено нашими оборонцями в районі Богоявленки та одну — поблизу Новоукраїнки, що на Времівському напрямку.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи тричі намагались просунутись в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку наші воїни шість разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 41 авіаудар, застосувавши 72 керовані авіабомби.