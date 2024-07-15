Ситуація в районах ведення бойових дій та на лінії бойового зіткнення є напруженою. Загалом від початку доби відбулося 69 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У повідомленні зазначено, що прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей знаходяться під систематичним вогнем артилерії та РСЗВ противника. Від терористичних атак ворога постраждали кілька населених пунктів прикордоння, зокрема Покровка, Попівка, Угроїди, Лугівка, Новомиколаївка. Також ворог проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

“Разом з тим, під постійним вогнем ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні терористи скинули 17 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Глибоке, Липці, Веселе, Ветеринарне, Вовчанськ”, — зазначили в Генштабі.

На Харківському напрямку загарбники десять разів намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районах Глибокого та Вовчанська. Наразі тривають шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська. Ситуація під контролем наших військ.

На Куп’янському напрямку противник двічі активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Стельмахівки, боєзіткнення досі тривають. Українські воїни стійко тримають оборону.

На Лиманському напрямку війська РФ за підтримки авіації здійснили три атаки на позиції Сил оборони поблизу Макіївки та Тернів. Два боєзіткнення завершилися без успіху для противника, ще одне – триває.

Ворог виявляє активність і на Сіверському напрямку. Поблизу населених пунктів Роздолівка, Білогорівка та Верхньокам’янське оборонці української землі відбивають дві атаки, ще чотири спроби противника були невдалі. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили п’ять штурмів позицій нашого війська поблизу Часового Яру та Григорівки. Дві атаки досі тривають. Ворогом здійснено удари штурмовою авіацією по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до дев’яти. Зосередження зусиль ворога відзначається в районах Північного та Нью-Йорка. Українські воїни відбили чотири атаки противника, ще п’ять бойових зіткнень триває. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванням піддались райони населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк, ворог скинув 12 КАБів та застосував некеровані авіаційні ракети.

На Покровському напрямку відбулась найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби війська РФ за підтримки бомбардувальної та штурмової авіації здійснили вже 16 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Прогресу, Новоселівки Першої, Новоолександрівки та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 13 атак противника, три атаки ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Красногорівки, Карлівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі сьогодні відбито десять атак ворога.

На Времівському напрямку українськими воїнами відбито чотири атаки неподалік Костянтинівки, Водяного та Макарівки.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили дві невдалі спроби атакувати наші підрозділи поблизу Малої Токмачки та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Два невдалі штурми ворожої піхоти було відбито українськими воїнами.