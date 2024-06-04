Від початку доби кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 80, найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 20:00 вівторка, 4 червня, передає Укрінформ.

Як зазначається, загарбники також не полишають спроб протиснути оборону на Куп’янському й Курахівському напрямках.

Харківська область продовжує потерпати від ударів ворожої авіації. Зі своєї території війська РФ випустили шість керованих авіабомб по Вовчанську, дві – по Білому Колодязю, ще одну – по Старому Салтову. Вісьмома некерованими авіаційними ракетами росіяни вдарили по Вовчанських Хуторах.

На цей час на Харківському напрямку триває одне бойове зіткнення.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 13. П’ять ворожих атак захисники України успішно відбили, ще вісім тривають поблизу Синьківки, Новоселівки, Новоєгорівки і Стельмахівки.

На Лиманському напрямку російська армія атакує в районах Невського і Ямполя. Одне боєзіткнення завершилося для загарбників без успіху, ще одне триває.

Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. Від початку доби там сталося вже 37 бойових зіткнень. 27 штурмових дій Сили оборони успішно відбили, ще 10 боїв тривають. Ситуація контрольована.

Сім разів війська РФ намагалися атакувати українські позиції на Курахівському напрямку. Три штурмові дії українські захисники відбили, ще чотири тривають біля Красногорівки й Парасковіївки.

На Времівському напрямку українські оборонці відбили шість ворожих атак.

На Оріхівському напрямку бої тривають поблизу Малої Токмачки й Новоданилівки. Три завершилися для загарбників без успіху, два ще йдуть.

На решті напрямків особливих змін не відбулося.