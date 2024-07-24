На фронті за минулу добу відбулося 152 бойових зіткнення. Українські воїни продовжують стримувати атаки Росії та виснажують наступальні можливості ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора російські окупанти здійснили 4443 обстріли України та завдали 41 авіаційний удар. Натомість українська авіація, ракетні війська та артилерія завдали сім авіаударів по скупченнях живої сили противника, уразили чотири артсистеми, три склади, два засоби ППО і два пункти управління загарбників.

“Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту та у тилу”, — йдеться у зведенні Генштабу.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до дев’яти. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля шести різних населених пунктів. Акцентував свої дії ворог на Синьківці, де за підтримки авіації провів чотири атаки.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 13 штурмів окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 14 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Васюківки, Оріхово-Василівки, Новомаркового, Часового Яру, Іванівського, Ступочок, Білої гори та Андріївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак. Зусилля зосереджував неподалік населених пунктів Північне та Залізне — провів тут майже 80% від усіх боєзіткнень. Окрім того, штурмував у районах Нью-Йорка та Торецька. Активно бомбардував місто Торецьк.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 41 атаку в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша, Уманське та Яснобродівка, де загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку окупанти здійснили невдалий штурм українських позицій біля Костянтинівки. Били некерованими авіаракетами по Вугледару і в район Урожайного.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку росіяни три атакували на лівобережжі річки Дніпро, успіху не мали.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілював з території Росії, зокрема, населені пункти Попівка, Волфине, Яструбине, Степок і Кіндратівка.