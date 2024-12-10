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Генштаб: На фронті відбулося майже 100 бойових зіткнень за добу

Армія РФ продовжує штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень.

Вівторок, 10 грудня 2024, 17:55

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“Від цинічних обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Галаганівка, Прогрес Чернігівської області; Тимофіївка Харківської області”, — йдеться у повідомленні.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця з початку доби ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Чотири боєзіткнення закінчилося, ще три – тривають дотепер.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 17 разів поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Макіївка, Ямполівка, Зарічне, Терни, Торське та у напрямках Дружелюбівки, Чернещини. Незавершеними залишилися п’ять атак противника.

Сили оборони відбили одну атаку росіян поблизу Білої Гори на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку противник атакував п’ять разів неподалік населених пунктів Торецьк та Диліївка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Піщане, Покровськ та Шевченко. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 14 атак, сім боєзіткнень — досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку ворог 14 разів атакував поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Дачне та Дальнє. Шість боєзіткнень завершено, ще вісім – продовжуються дотепер. Крім того на напрямку активно діяла авіація противника, авіаударів зазнали Улакли, Олексіївка та Костянтинопіль, всього було скинуто 13 КАБів.

На Времівському напрямку окупанти 11 разів атакували позиції наших військ біля Веселого Гаю, Костянтинопільського, Розливу, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки, в напрямках Новосілки та Зеленого Поля, шість боєзіткнень продовжуються дотепер. Також росіяни завдали авіаударів по Олексіївці та Костянтинополю, застосувавши шість КАБів.

На Оріхівському напрямку противник тричі атакував в районах Новоандріївки та П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили дві атаки противника, противник успіху не мав.

“В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України потягом доби відбили 11 атак російських загарбників, ще три атаки тривають. Противник здійснив понад 110 обстрілів”, — зазначили у Генштабі.

Теги: активні бойові дії, війна, Генштаб ЗСУ, Україна

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