На фронті за минулу добу відбулося 128 бойових зіткнень, армія Російської Федерації здійснила понад 5200 обстрілів. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 52 штурми.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 08:00 неділі, 29 липня.

“За уточненою інформацією, за вчора ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 69 авіаударів, скинувши 88 КАБів. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 96 – із реактивних систем залпового вогню”, – ідеться у повідомленні.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Вовчанськ, Глибоке, Слобожанське, Липці, Борщова, Веселе, Стариці, Вовчанські Хутори, Чайківка, Петропавлівка, Табаївка, Богуславка Харківської області; Часів Яр, Торецьк, Щербинівка, Північне, Біла Гора, Курдюмівка, Желанне, Іванівка, Новоекономічне, Воздвиженка, Миролюбівка, Мирноград, Олександропіль, Іллінка, Катеринівка, Водяне, Катеринівка, Єлизаветівка, Пречистівка, Павлівка, Велика Новосілка Донецької області; Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Берислав, Дніпряни, Новоберислав Херсонської області.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога, а також уразили п’ять артилерійських систем, пункт управління БПЛА, об’єкт інфраструктури та склад збереження засобів МТЗ.

На Харківському напрямку кількість атак за добу склала шість. Сили оборони відбивали штурмові дії ворога біля Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося два бойових зіткнення поблизу Новоосинового та Синьківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів неподалік Макіївки, Невського, Новосергіївки, Тернів, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали вісім штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку загарбники атакували 10 разів в районах Васюківки, Іванівського, Часового Яру, Кліщіївки, Григорівки та Бондарного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 52 штурмові дії в районах населених пунктів Тимофіївка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Іванівка, Прогрес, Желанне, Сергіївка, Новоселівка Перша та Яснобродівка. За підтримки авіації, росіяни намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Желанного та Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак біля Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку російські війська здійснили п’ять штурмів біля Великої Новосілки, Костянтинівки та Роздольного.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках загарбники і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районах Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоданилівки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку атака росіян не мала успіху під час штурму на лівобережжі Дніпра.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога – не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.