Протягом минулої доби, 30 листопада, російські війська здійснили 224 атаки на позиції українських сил. Найбільша кількість бойових зіткнень відбулась на Курахівському та Покровському напрямках. Водночас на Сіверському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках вчора ворог активних дій не проводив.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

У звіті зазначається, що впродовж суботи, 30 листопада, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також пустив для ураження 1682 дрони-камікадзе. Крім того, росіяни здійснили 4271 артилерійський обстріл, з них 142 із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та техніки російських загарбників.

Противник активно застосовує артилерію з території РФ по районах українських населених пунктів.

“Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Велика Берізка, Порозок, Бачівськ, Олександрівка Сумської області; Сеньківка, Семенівка, Блешня та Миколаївка Чернігівської області; Тимофіївка Харківської області”, — йдеться у повідомленні.

Ситуація по напрямках

На Курахівському напрямку відбито 54 атаки поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дачного, Дальнього, Катеринівки, Романівки, Антонівки, Ганівки, Єлизаветівки та Успенівки.

На Покровському напрямку зупинено 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке, Єлизаветівка та Новий Труд.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутись уперед поблизу Греківки, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Зарічного, Тернів та Торського.

На Времівському напрямку противник здійснив 18 штурмів наших позицій у районах населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Розлив, Велика Новосілка, Новодарівка та Новопіль.

На Краматорському напрямку противник вчинив 17 атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.

На Торецькому напрямку відбулися 16 бойових зіткнень неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка.

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів намагався просунутись в районах Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки.

На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожих штурми.

“Триває операція в Курській області, минулої доби відбулось 22 боєзіткнення, ворожа артилерія завдала 353 обстріли по населених пунктах та позиціях наших військ”, — додав Генштаб.