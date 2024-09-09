Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Також було ліквідовано 3 танки, 9 бойових броньованих машин та 26 артилерійських систем.
Українські військові знищили 33 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 44 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спецтехніки.
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