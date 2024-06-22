На фронті від початку доби відбулись 64 бойових зіткнення з російськими загарбниками, ворог ативізувався на напрямку Горлівка - Торецьк.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 13:00 суботи, 22 червня.

Найбільшу активність росіяни проявляють на Покровському напрямку. Водночас висока інтенсивність наступальних дій загарбників спостерігається в районі Торецька.

Загальна кількість бойових зіткнень збільшилась до 64. Підрозділи Сил оборони жорстко відповідають на штурмові й наступальні дії загарбників, знищують їхню піхоту та техніку.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей зазнають артилерійських обстрілів з території Російської Федерації.

Так, з напрямку Бєлая Бєрьозка (РФ) загарбники завдали удару по Нововасилівці, зі Старосєльє – по Грабовському, зі Случовська – по Грем’ячу, а також із Козіно – по селу Старикове.

Водночас під постійними атаками ворожої авіації перебуває Харківська область. Зі сторони Бєлгорода російська армія завдала сім ударів 14 керованими авіабомбами по населеному пункту Липці, з Шебекіно авіабомбою уразили Вовчанськ.

За інформацією Генштабу, сьогодні на Куп’янському напрямку російські війська дев’ять разів штурмували позиції українських захисників в районах Степової Новоселівки, Андріївки, М’ясожарівки та Стельмахівки.

По Петропавлівці армія РФ завдала двох ударів чотирма керованими авіабомбами. Вісім спроб загарбників просунутися вперед були відбиті Силами оборони, триває боєзіткнення поблизу Стельмахівки. Ситуація контрольована.

Тричі ворог атакував підрозділи Сил оборони на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили одну штурмова дію росіян, тривають бої поблизу населених пунктів Терни та Невське.

Борова та Підлиман зазнали ударів керованими авіабомбами.

На Сіверському напрямку російська армія продовжує проявляти активність в районах Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки. Вісім атак загарбників відбиті, бої тривають.

Ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій, ворог ативізувався на напрямку Горлівка – Торецьк. Авіація росіян завдає ударів КАБами. Сили оборони організовано стримують штурмові дії противника, чотири атаки відбиті, ще три – тривають.

Також росіяни не полишають наміру прорвати оборону на Покровському напрямку. Від початку доби російські окупаційні війська 22 рази атакували позиції українських воїнів неподалік Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровського

Наразі українські захисники відбили 14 ворожих атак, ще вісім тривають.

На Курахівському напрямку війська РФ намагаються наступати на позиції Сил оборони поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Захисники на цій ділянці відбили три штурмові дії загарбників, ще стільки ж тривають.

На Времівському напрямку три атаки ворога біля Старомайорського та Водяного успіху не мали.

На Оріхівському напрямку російські війська атакують за підтримки авіації. По Кам’янському загарбники завдали двох ударів тридцятьма шістьма НАРами. Три штурмові дії противника зазнали невдачі в районі Роботиного, Малої Токмачки та Кам’янського, ще одне боєзіткнення триває.

На Придніпровському напрямку атака росіян в районі Кринок успіху не мала.

На решті напрямків активних наступальних дій війська РФ не проводили.