Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

“Загальна кількість ворожих атак на лінії бойового зіткнення досягла 71. Найбільшу активність ворог на цей час проявляє на Торецькому і Курахівському напрямках”, – ідеться у повідомленні.

На Харківському напрямку війська РФ продовжують атакувати. Бої точаться в районі Вовчанська. Штурмові дії ворога поблизу Липців зупинено Силами оборони.

Російські загарбники застосовували КАБ з напрямку Бєлгорода та Шебекіного (Бєлгородська область РФ) по районах Малих Проходів, Липців, Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку нараховується п’ять російських атак, з них дві, в районі Степової Новоселівки, ще тривають.

На Лиманському напрямку боєзіткнення відбуваються в районі Макіївки та Невського. Загалом, від початку доби, війська РФ уже п’ять разів намагалися просунутися на цьому напрямку.

Тривають бої в районі Роздолівки та Виїмки на Сіверському напрямку. Кількість штурмових дій росіян тут зросла до п’яти.

Російський агресор проявляє активність на Торецькому напрямку, а саме, в районах Північного та Нью-Йорка. Загалом, намагався 16 разів потіснити українських захисників. Шість боєзіткнень ще тривають.

На Курахівському напрямку російські війська діють в районі Красногорівки та Парасковіївки. З початку доби загарбники намагалися покращити своє тактичне положення уже 15 разів. Зазнають втрат.

На Придніпровському напрямку відбиті п’ять атак армії РФ. Агресор бомбардував КАБами Берислав, Тягинку та Ольгівку.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.