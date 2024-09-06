З початку доби 6 вересня на фронті сталося 102 бойових зіткнення. Найбільш напружена ситуація спостерігається на Курахівському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують страждати від обстрілів з території РФ. Під артилерійський і мінометний вогонь потрапили Семенівка, Заріччя, Бобилівка, Ходине, Миколаївка та інші. Росія також здійснила шість авіаударів, використавши сім керованих авіабомб (КАБ).

Окрім того, окупанти скинули 16 авіабомб на Курську область.

Ситуація на напрямках

Сьогодні на Харківському напрямку росіяни здійснили одну атаку поблизу Вовчанська, де наразі триває боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог 12 разів проводив наступальні дії неподалік Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки. Вісім атак — зупинено, чотири — продовжуються. Також окупанти вдарили НАРами у район Стельмахівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія дев’ять разів атакувала позиції наших захисників біля Новоєгорівки, Дружелюбівки, Чернещини, Тернів, Торського та Діброви. П’ять боїв завершено, чотири — триває.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступав поблизу Верхньокам’янського та Спірного. Два боєзіткнення продовжуються поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку противник здійснив три штурмові дії неподалік Григорівки, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили атаки ворога.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили п’ять атак — наступали біля Торецька та Неліпівки. Чотири атаки завершено, ще одна — триває.

Крім того, загарбники завдали авіаударів по Торецьку та Дружбі.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка та Михайлівка.

Найбільш активні дії ворога спостерігаються поблизу Новогродівки, де відбулося більше третини усіх наступальних дій. Загалом, Сили оборони відбили 20 атак, сім боєзіткнень — продовжуються. Втрати противника уточнюються. Також ворог завдав авіаудару у районі Олександрополя.

Напружена ситуація на Курахівському напрямку, де загарбники 32 рази атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Шість боїв досі тривають.

На Времівському напрямку ворог провів п’ять штурмових дій поблизу Водяного та Старомайорська. Атаки зупинено.

На Придніпровському напрямку відбито п’ять ворожих атак, противник успіху не мав.

“На інших напрямках фронту ситуація без особливих змін”, — додали у Генштабі.