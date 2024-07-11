Загальна кількість ворожих наступальних та штурмових дій вже зросла до 62. Найгарячіше — на Покровському напрямку. Водночас тут, а також на Харківському напрямку, окупанти активно завдають авіаударів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що загарбники не припиняють атакувати вздовж майже всієї лінії фронту.

На Харківському напрямку війська РФ здійснили три безуспішні штурмові дії в районах Вовчанська та Глибокого. Також скинули 28 керованих авіаційних бомб. Від ворожих ударів постраждали райони восьми населених пунктів, зокрема Вовчанська, Липців і Стариці.

На Куп’янському напрямку російська армія не полишає спроб тиснути на оборону українських захисників, безуспішно намагається покращити своє тактичне положення в районах Синьківки й Берестового.

На цій ділянці фронту росіяни наростили кількість штурмових дій до чотирьох. Дві з них Сили оборони успішно відбили. Інші два штурми ще тривають біля Берестового.

П’ятьма КАБами загарбники бомбардували райони Куп’янська та Глушківки.

На Лиманському напрямку російські війська протягом доби здійснили п’ять атак поблизу Макіївки та Невського, дві з них ще тривають. Некерованими авіаракетами ворог ударив біля Новоєгорівки.

На Сіверському напрямку армія РФ продовжує штурмувати неподалік від Роздолівки й Верхньокам’янського. Кількість боєзіткнень на цій ділянці фронту зросла до трьох, одна з них триває.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулися три боєзіткнення. За підтримки штурмової авіації російські війська атакують Часів Яр й Іванівське. Бій триває.

На Торецькому напрямку загарбники провели по чотири атаки біля Північного й Торецька. Ідуть бої. Ще один ворожий штурм українські оборонці відбили неподалік від Залізного.

На Покровському напрямку кількість ворожих атак зросла до 24. Війська РФ концентрують зусилля в районах Новоолександрівки та Прогреса, намагаються протиснути оборону за підтримки штурмової й бомбардувальної авіації, яка била по районах семи населених пунктів.

За даними Генштабу, на цій ділянці фронту «українські воїни міцно тримають зайняті рубежі і завдають ворогу відчутних втрат».

На Курахівському напрямку кількість боєзіткнень зросла до шести. Усі ворожі атаки біля Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки й Парасковіївки українські захисники відбили.

На Времівському напрямку росіяни здійснили чотири безуспішні наступальні дії неподалік від Водяного, Костянтинівки й Урожайного. Біля останнього загарбники били по позиціях Сил оборони з озброєння вертольотів Ка-52.

На Оріхівському напрямку російська армія атакувала в бік Гуляйполя, однак успіху не мала.

На Придніпровському напрямку ворожих бомбардувань зазнали Тягинка й Токарівка.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

“Підрозділи Сил оборони мужньо стримують ворожі спроби просування у глибину території України, завдають окупантам вогневого ураження та виснажують його по всій лінії фронту”, — наголосили в Генштабі.