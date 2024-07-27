Від початку доби, 27 липня, загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 73 (станом на 16:00). Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно — на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що окупанти не припиняють застосовувати артилерію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинились райони населених пунктів Басівка, Миропілля, Тур’я, Волфине, Степок, Сидорівка.

Найгарячіше на Покровському напрямку: в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Тимофіївки та Яснобродівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 21 спробу штурму українських позицій.

На Курахівському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Красногорівки. Дев’ять ворожих штурмів було відбито поблизу Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. На Времівському напрямку було відбито три штурмові дії противника в бік Роздольного. Водночас противник не полишає спроб прорвати нашу оборону в напрямку Костянтинівки, де на даний час відбито дві ворожі атаки.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося шість бойових зіткнень. Сили оборони дали відсіч росіянам у районі Глибокого та поблизу Вовчанська і Тихого. Наразі триває відбиття ще однієї штурмової дії ворога в районі Вовчанська. На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Макіївки, Невського та Новосергіївки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 12 боєзіткнень, з яких п’ять тривають досі. На Сіверському напрямку окупанти зазнали невдач при спробах штурму наших позицій поблизу Верхньокам’янського та Спірного. Загалом відбулося п’ять атак.

Наразі триває бій в районі Андріївки на Краматорському напрямку, де противник за підтримки авіації намагається просуватись на позиції українських захисників. На Торецькому напрямку ворог за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації дев’ять разів атакував позиції наших військ. На даний час бої тривають поблизу Північного та Залізного.

На Оріхівському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. На Придніпровському напрямку одна атака окупантів успіху не мала.