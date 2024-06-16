Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 526 310 військовослужбовців.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За останню добу українські сили знищили шість бойових броньованих машин та 58 артилерійських систем.

Також було знищено 11 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну РСЗВ та три крилаті ракети. Крім того, українські сили впродовж доби ліквідували 56 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн й три одиниці спеціальної техніки.