Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За останню добу українські сили знищили шість бойових броньованих машин та 58 артилерійських систем.
Також було знищено 11 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну РСЗВ та три крилаті ракети. Крім того, українські сили впродовж доби ліквідували 56 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн й три одиниці спеціальної техніки.
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