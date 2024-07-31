Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема, українські захисники за добу знищили 9 танків, 20 бронемашин та 30 артсистем.
Також було зруйновано 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 21 БПЛА, 1 крилату ракету, 52 одиниці автотехніки та 1 одиницю спецтехніки.
За минулу добу вівторка, 30 липня, під час бойових дій на фронті українські захисники знищили ще 1060 російських окупантів, а також низку одиниць ворожої техніки і зброї.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема, українські захисники за добу знищили 9 танків, 20 бронемашин та 30 артсистем.
Також було зруйновано 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 21 БПЛА, 1 крилату ракету, 52 одиниці автотехніки та 1 одиницю спецтехніки.