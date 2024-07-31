Возможно, это изображение текст «npoTRrom 24.02.22 npoTRrom24.02.22- 24. 31.07.2024 ΟΡΙΕΗΤΟΒΗΙ BTPATИ nPoTИBHИKA CKЛAЛИ ~578120 +1060 oco6oBoro cKлaAy personnel 363 л.B aircraft 326 reлиKonTep.B helicopters 8390+ +9 TaHKиB tanks 12853 +21 6nЛA nepaTиBHo-TaKTи4Horo pиBHR UAV operational-tactical level 16161 +20 6oйoBиx 6poHboBaHиxmawиH armoured personnel vehicle 2407+1 +1 KpилaTи paKeTи cruise missiles 16086 +30 apTилepийcbKиx apTилepййcbKиxcиcTem cиcTem artillery systems 28 Kopa6л/KaTepи warships/boats 1 n.ABoAHί 4oBHи submarines 1131 +1 PC3B MLRS 21739 +52 aoTomo6илbHa TexHйKa Ta uиcTepHи vehicles & fuel tanks 907 +1 3aco6иnno ΠΠO anti-aircraft warfare systems nmΜ 2697+1 +1 cneuиaлbHaTe TexHиKa specialequipment special equipment reHepaлbHий wTa6 36poйHиx Cил yKpaeHи»

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, українські захисники за добу знищили 9 танків, 20 бронемашин та 30 артсистем.

Також було зруйновано 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 21 БПЛА, 1 крилату ракету, 52 одиниці автотехніки та 1 одиницю спецтехніки.

  • ППО знищила понад 40 ворожих БПЛА над Києвом та на підступах до столиці, — КМВА
  • Зеленський: Україна отримає додаткові системи ППО у серпні, вересні та жовтні
  • Генштаб: Сили оборони вночі вдарили по російській нафтобазі в Курській області