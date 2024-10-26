Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook.
Станом на 25 жовтня втрати особового складу противника у Курській операції становлять 17 819 осіб, з них 6 662 — безповоротні, 10 446 — санітарні, ще 771 російський солдат опинився у полоні.
Крім того, знищено 45 танків, 256 бойових броньованих машин, 565 одиниць автомобільної техніки, 99 артилерійських систем, п’ять реактивних систем залпового вогню.
Нагадаємо, минулої доби втрати російських сил в Україні сягнули 1 690 осіб. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 687 тисяч 600 осіб вбитими та пораненими.
У вересня цього року армія РФ у війні з Україною в середньому втрачала щодня 1271 людину — вбитою або важкою пораненою. Таким чином, перший місяць осені цього року став найбільш смертоносним для російських військових.
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