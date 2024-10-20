Сили оборони України завдали вогневого ураження по аеродрому “Липецьк-2” в Липецькій області РФ та атакували військовому заводу у Дзержинську Нижньогородської області, де могли зберігатися КАБи.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

“Сьогодні вночі завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому «Липецьк-2», що в Липецькій області РФ. Зокрема, ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цієї ночі Сили оборони атакували також федеральне казенне підприємство “Завод ім. Я.М. Свердлова” в місті Дзержинськ Нижньогородської області РФ. За попередньою інформацією, на цьому заводі виробляли хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. Є дані, що на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби, додали у Генштабі.

Попри те, що в обох районах РФ відмічалася активна робота ворожої ППО, на зазначених об’єктах фіксувалися численні вибухи. Результати ураження уточнюються.