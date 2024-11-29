У ніч на 29 листопада Сили оборони України завдали удару по російській нафтобазі "Атлас", що розташована у Ростовській області. Внаслідок атаки на території об’єкта виникла масштабна пожежа, зафіксовано щонайменше два осередки займання.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що даний об’єкт забезпечує постачання пального для потреб російської армії.

“Нафтобаза «Атлас» є частиною російського військово-промислового комплексу, який використовується для забезпечення армії РФ”, – йдеться у повідомленні.

Це вже не перший удар по цій базі: влітку 2024 року вона також була атакована українськими військовими.

Окрім того, у тимчасово окупованій Запорізькій області було знищено радіолокаційну станцію, яка входить до складу зенітного ракетного комплексу “Бук-М3”.

Удар по цілях російських окупантів здійснили підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ та Головного управління розвідки МО України.

Українські військові підкреслили, що операції зі знищення ключових військових об’єктів ворога продовжуються у рамках загальної стратегії ослаблення російської бойової спроможності.