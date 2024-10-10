Генеральний штаб ЗСУ підтвердив успішний удар по російському аеродрому «Ханская» у республіці Адигея.

Як повідомили в Генштабі, операція була здійснена завдяки спільним зусиллям Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міноборони України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Удар було завдано по складу боєприпасів, розташованому на військовому об’єкті. Відомо, що на аеродромі базувалися літаки Су-34 і Су-27. Деталі щодо результатів удару ще уточнюються, зазначили в ЗСУ.

Джерела hromadske у силових структурах повідомили, що під час атаки на аеродромі перебувало:

12 літаків Су-34;

2 літаки Diamond Da42;

37 навчальних літаків Л-39

4 літаки Су-35С;

2 гелікоптери Мі-8.

Аеродром «Ханская» розташований поблизу Майкопа, столиці республіки Адигея. За інформацією російських джерел, там розташована 272 навчальна авіаційна база Краснодарського вищого авіаційного училища. Після атаки дронів на аеродромі виникла пожежа, що була зафіксована системою моніторингу NASA.

Міноборони РФ заявило, що вночі над Росією було збито 92 дрони.