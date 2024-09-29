Про це повідомив Генеральний Штаб ЗСУ.
За його інформацією, сили оборони України уразили військовий арсенал “Котлубань”, куди напередодні удару прибув ешелон з іранськими ракетами.
“Військовий об’єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, втім наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів”, — йдеться в дописі.
Операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України.
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