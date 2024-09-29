Сьогодні вночі завдано ураження по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів, що біля селища Котлубань Волгоградської області.

Про це повідомив Генеральний Штаб ЗСУ.

За його інформацією, сили оборони України уразили військовий арсенал “Котлубань”, куди напередодні удару прибув ешелон з іранськими ракетами.

“Військовий об’єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, втім наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів”, — йдеться в дописі.

Операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України.