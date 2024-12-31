Минулої ночі Сили спеціальних операцій спільно з підрозділами безпілотних систем ЗС України та іншими складовими Сил оборони провели успішну операцію, знищивши нафтобазу "Ярцевська" в Смоленській області Росії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“На об’єкті зафіксовано потужні вибухи та масштабну пожежу. Спостерігається сильне задимлення, що свідчить про займання резервуарів із нафтопродуктами”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нафтобаза використовувалася для забезпечення російської армії, яка бере участь у війні проти України. Удар став черговим кроком у послідовному руйнуванні логістичних об’єктів агресора.

У Генштабі наголосили, що атаки на ключові об’єкти противника триватимуть доти, доки Росія не припинить свою збройну агресію проти України.

На цей момент інформація щодо результатів останньої операції уточнюється. Успішні удари по логістичних об’єктах російських окупантів демонструють спроможність Збройних Сил України послаблювати противника, позбавляючи його необхідних ресурсів для продовження бойових дій.