Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

“В ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога.

Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув”, — йдеться в повідомленні.

Генштаб зазначив, що для зʼясування причин аварії призначили спеціальну комісію МОУ, що працює в районі падіння літака.

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