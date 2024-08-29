Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
“В ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога.
Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув”, — йдеться в повідомленні.
Генштаб зазначив, що для зʼясування причин аварії призначили спеціальну комісію МОУ, що працює в районі падіння літака.
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