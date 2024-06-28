На фронті від початку цієї доби сталося вже 131 бойове зіткнення з російськими військами, найбільшу активність ворог проявляє на Покровському напрямку - атакував 36 разів.

Про це ідеться в повідомленні у Фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України про ситуацію станом на 19:00.

Впродовж дня ворог нарощує інтенсивність атак, намагається шукати шляхи аби вклинитися в оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів.

На Харківському напрямку у другій половині дня, російські терористи скинули три КАБи на приватні будинки та господарчі споруди села Циркуни, постраждали жителі. Ворог здійснив три удари дев’ятьма КАБами по Липцях, ще дві авіабомби скинув на Зелене. В районі Вовчанська впродовж дня точаться бої. Шість атак ворога Сили оборони відбили, ще п’ять – тривають.

На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали сім ворожих атак біля Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Кругляківки. Два боєзіткнення тривають.

Успіху не мали 14 спроб ворога просунутися в глибину території України в районах Невського, Макіївки, Торського, Греківки та Серебрянського лісу на Лиманському напрямку. Три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку від початку доби росіяни втратили 90 осіб вбитими та пораненими, знищено п’ять бліндажів та один склад з боєприпасами.

На Сіверському напрямку ворог 19 разів атакував українських захисників поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Роздолівки та Виїмки. Сили оборони відбили 15 штурмів. Ще чотири бойові зіткнення тривають.

Загарбники втратили на цьому напрямку 63 особи. Знищено два російські танки, шість бойових броньованих машин, самохідну артилерійську установку та автомобіль.

На Краматорському напрямку російські війська продовжують тиснути на позиції українських захисників поблизу Часового Яру, Нового та Іванівського. Три штурмові дії українські оборонці відбили, два боєзіткнення ще тривають.

На напрямку Горлівка-Торецьк впродовж доби агресор за підтримки авіації 14 разів безуспішно атакував українські оборонні рубежі. Ситуація контрольована.

Найгарячішою точкою по всій лінії фронту залишається Покровський напрямок. Кількість ворожих штурмів за день тут зросла до 36. Підрозділи Сил оборони відбили 27 атак агресора, ще дев’ять бойових зіткнень – тривають.

Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Від початку дня ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Загальна кількість атак тут зросла до 11, з яких дев’ять відбито та дві ще не завершилися.

На Времівському напрямку загарбники чотири рази намагалися вклинитися в українську оборону поблизу Водяного. Два боєзіткнення ще тривають.

На Придніпровському напрямку безуспішно завершилися п’ять штурмів російських загарбників в районі Кринок. Ситуація контрольована.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.