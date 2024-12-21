У Генеральному штабі заявили, що твердження журналістів британського видання The Gardian про "переведення ППО в піхоту" є недостовірним та некоректним.

Про це повідомив Генштаб.

“У британському виданні “Гардіан” вийшла публікація із твердженням, нібито Генеральний штаб Збройних Сил України наказав Командуванню Повітряних Сил ЗСУ відправляти на фронт у якості стрільців непідготовлених до цього військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони. З цього приводу потрібно зазначити наступне. Твердження про “переведення ППО в піхоту” є недостовірним та некоректним”, — йдеться в дописі.

У Генштабі зазначили, що у Повітряних силах є військовослужбовці різних військово-облікових спеціальностей. Ідеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу рот охорони ПС ЗС України, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки.

Також у Генштабі заявили, що ситуація на лінії бойового зіткнення складна, і зараз головне – втримати фронт. Тож на виконання цієї першочергової задачі і спрямовані рішення про переведення в бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів.