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Генштаб: Протестовано український безпілотник-аналог “Мавіка”

Військові успішно випробували безпілотник, який є українським аналогом популярного китайського дрона "Мавік".

Понеділок, 11 листопада 2024, 13:42

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“На одному з полігонів відбулася презентація та демонстраційні польоти українських дронів для розвідки та коригування вогню — аналогів найпоширенішого на фронті “Мавіка”, — йдеться у повідомленні.

Випробування ініційовані Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України, і в них взяли участь майже десять українських компаній, які представили свої інноваційні рішення в сфері безпілотних літальних апаратів. Метою є серійне виробництво та вдосконалення таких дронів.

“Однак, у першу чергу, це має бути виріб військового призначення, стійкий до систем радіоелектронної боротьби, з інтегрованими системами скидання та іншими функціями”, — зазначили у Генштабі.

Українські розробники добре знають, якими характеристиками та функціоналом має володіти дрон на полі бою, оскільки вони тісно співпрацюють із бойовими підрозділами операторів БпЛА.

Теги: безпілотники, Генеральний штаб, дрони

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