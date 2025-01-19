З початку доби, 19 січня, на фронті зафіксовано 180 бойових зіткнень з окупантами. Ворог завдав 24 авіаційних ударів, скинувши при цьому 34 КАБи, застосував 961 дрон-камікадзе та здійснив понад 4 тис. обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.