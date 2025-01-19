Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Ситуація по напрямках
- Покровський напрямок: 88 атак здійснив ворог впродовж дня. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Зелене Поле, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Шевченко, Удачне, Успенівка, Котлине, Надіївка, Новотроїцьке, Новоандріївка, Слов’янка, Петропавлівка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.
- Торецький напрямок: 19 разів окупанти штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.
- Лиманський напрямок: 18 атак відбили українські воїни поблизу Новоєгорівки, Надії, Новосергіївки, Першотравневого, Зеленого Гаю, Макіївки, Новосадового, Зарічного, Колодязів, Зеленої Долини, Тернів та у Серебрянському лісництві.
- Куп’янський напрямок: 13 разів ворог атакував наші укріплення на в районах Строївки, Піщаного, Колісниківки, Загризового, Кутьківки, Нової Кругляківки та Лозової. Дотепер триває одне боєзіткнення.
- Новопавлівський напрямок: 13 атак противника в напрямках Костянтинополя та Великої Новосілки. Ворог завдав авіаударів КАБами в районі населеного пункту Новопіль, скинувши п’ять керованих бомб.
- Краматорський напрямок: сім спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Білої Гори.
- Харківський напрямок: три ворожі спроби прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.
- Сіверський напрямок: дві атаки загарбників відбито в районах Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.
- Оріхівський напрямок: один безуспішний ворожий штурм позицій наших захисників в напрямку Новоандріївки.
- Курський напрямок: українські оборонці відбили 14 атак загарбників. Впродовж дня ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши при цьому 16 керованих авіабомб, здійснив 416 артилерійських обстрілів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
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