Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

  • Покровський напрямок: 88 атак здійснив ворог впродовж дня. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Зелене Поле, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Шевченко, Удачне, Успенівка, Котлине, Надіївка, Новотроїцьке, Новоандріївка, Слов’янка, Петропавлівка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.
  • Торецький напрямок: 19 разів окупанти штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.
  • Лиманський напрямок: 18 атак відбили українські воїни поблизу Новоєгорівки, Надії, Новосергіївки, Першотравневого, Зеленого Гаю, Макіївки, Новосадового, Зарічного, Колодязів, Зеленої Долини, Тернів та у Серебрянському лісництві.
  • Куп’янський напрямок: 13 разів ворог атакував наші укріплення на в районах Строївки, Піщаного, Колісниківки, Загризового, Кутьківки, Нової Кругляківки та Лозової. Дотепер триває одне боєзіткнення.
  • Новопавлівський напрямок: 13 атак противника в напрямках Костянтинополя та Великої Новосілки. Ворог завдав авіаударів КАБами в районі населеного пункту Новопіль, скинувши п’ять керованих бомб.
  • Краматорський напрямок: сім спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Білої Гори.
  • Харківський напрямок: три ворожі спроби прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.
  • Сіверський напрямок: дві атаки загарбників відбито в районах Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.
  • Оріхівський напрямок: один безуспішний ворожий штурм позицій наших захисників в напрямку Новоандріївки.
  • Курський напрямок: українські оборонці відбили 14 атак загарбників. Впродовж дня ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши при цьому 16 керованих авіабомб, здійснив 416 артилерійських обстрілів, зокрема шість із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.