За минулу добу, 14 червня, ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах шість ракетних ударів, із застосуванням 17 ракет, 33 авіаційних удари (зокрема, скинув 56 КАБів), здійснив понад 3000 обстрілів, 104 із них з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вже сьогодні, 15 червня, на фронті відбулося 31 бойове зіткнення. Окупанти здійснили 12 авіаударів із застосуванням 19 КАБів, 547 обстрілів позицій наших військ. Також російські терористи задіяли для ударів 18 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку від початку доби російські терористи три рази намагалися потіснити наших воїнів з позицій. Біля Тихого атаку відбито. Триває бій у двох локаціях в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зараз тривають п’ять боєзіткнень. В районах населених пунктів Петропавлівка, Андріївка, Греківка та Невське окупанти намагаються вибити наші підрозділи з позицій. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку противник атакує наших воїнів біля Роздолівки. Триває бій. Ворог успіху не має.

Найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку. Зараз там триває три бойових зіткнення в районах Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Стільки ж атак вже відбито. Сили оборони продовжують докладати зусиль щодо стабілізації обстановки, завдають комплексного вогневого ураження.

На Курахівському напрямку успішно відбито п’ять спроб ворога вклинитись в нашу оборону неподалік Побєди та Парасковіївки.

На Времівському напрямку наші воїни відбивають атаку в районі Старомайорського. Ситуація контрольована. Біля Урожайного та Водяного чотири боєзіткнення вже завершились. Противник зазнав втрат та перегруповується.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби витіснити українських воїнів з позицій у районі Малої Токмачки й Роботиного. На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.