Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Окрім цього, протягом минулої доби вдалося ліквідувати 1 танк, 14 бойових броньованих машин, 3 артсистеми та 1 РСЗВ.
Також українські військовослужбовці знешкодили 49 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 41 одиницю автомобільної техніки.
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