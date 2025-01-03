За минулу добу, 2 січня, українські військовослужбовці ліквідували 1080 російських військовослужбовців.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Окрім цього, протягом минулої доби вдалося ліквідувати 1 танк, 14 бойових броньованих машин, 3 артсистеми та 1 РСЗВ.

Також українські військовослужбовці знешкодили 49 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 41 одиницю автомобільної техніки.